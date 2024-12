Sinterklaas op bezoek in Buggenhout: "Over de daken klimmen wordt er niet makkelijker op"

Heel wat gezinnen met kleine kinderen zijn vanochtend een beetje vroeger opgestaan om te kijken of de Sint is langsgeweest. Het is 6 december vandaag, de verjaardag van Sinterklaas. En zoals de traditie gaat, is de goedheilige man vannacht over de daken geklommen en in de schoorstenen gedoken, samen met zijn pieten. Maar dat wordt er niet bepaald gemakkelijker op. Dat vertelde de Sint vanmorgen aan de leerlingen van een basisschool in Buggenhout.