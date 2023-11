Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft de erkenning van een dierenwinkel in Dendermonde geschrapt. Hij doet dat na verschillende waarschuwingen waar geen gevolg aan gegeven is. De Vogelhal aan de Vlasmarkt in Dendermonde verkoopt vogels, konijnen, knaagdieren en vissen. Maar de zaak was niet in orde met de voorschriften. Zo werden de verblijfplaatsen van de dieren onvoldoende gereinigd. De ventilatie was ondermaats en aan de nieuwe eigenaars werden er geen richtlijnen meegegeven wat betreft voeding, huisvesting en verzorging van de dieren. De uitbater krijgt ook een beroepsverbod van twee jaar: in die periode kan hij geen nieuwe aanvraag indienen.