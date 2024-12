Sinterklaas en zijn pieten zijn klaar voor hun vertrek uit het Huis van de Sint in Sint-Niklaas

Sinterklaas keert terug naar huis, naar Spanje. Onze reporters waren erbij toen hij en zijn Pieten hun koffers pakten in het Huis van de Sint in Sint-Niklaas. Het was er de hele dag nog een drukte van jewelste daar in het Huis van de Sint. Sinds zijn aankomst, op 12 november, hebben Sinterklaas en zijn pieten honderden kinderen mogen ontvangen. Maar nu is het weer tijd om de Stad van de Sint te verlaten. De sleutel komt opnieuw in handen van burgemeester Lieven Dehandschutter. De slaapkamer, de badkamer, de hobbyruimte, het heuse theater en de grote speelgoedzaal, alles wordt weer opgeruimd en netjes achtergelaten.