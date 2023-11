Sint-Niklazenaren verdeeld over Rousseau: "Zijn toekomst? Die kan de vuilbak in" vs "'Hij verdient een tweede kans"

Conner Rousseau gaat nu dus even rust nemen, en hij gaat zelf bepalen wat hij nog gaat betekenen voor de partij. Dat heeft ook de nieuwe Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere gezegd. Het is dus afwachten of Rousseau nog vol voor het burgemeesterschap zal gaan in Sint-Niklaas. Maar kan hij dat nog wel na zijn uitspraken over onder meer de Romagemeenschap? We vroegen het aan inwoners zelf.