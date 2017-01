Nieuws Sint-Niklazenaren maken mening kenbaar op participatiemarkt masterplan stationsomgeving-noord

Vandaag is in Sint-Niklaas een participatiemarkt geopend voor de buurtbewoners van de noordelijke stationsomgeving. De stad wil de buurt opwaarderen, maar in het verleden kwam het tot protest bij de buurt. Een van de buurtbewoners kwam zelfs in de gemeenteraad de grieven van de buurt ventileren. De stad heeft nu alle plannen hertekend en wil de bewoners mee laten beslissen over de toekomst van hun wijk, door middel van een bevraging.