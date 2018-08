De Australiër Michael Matthews heeft de laatste rit van de BinckBank Tour gewonnen, met aankomst op de Vesten in Geraardsbergen. Matthews was de snelste van een selecte kopgroep op de Geraardsbergse kasseien. De Australiër klopt Greg Van Avermaet in de sprint. Oliver Naesen, die de finale kleurde met een aanval op de Bosberg, eindigt als vierde op de Vesten. De eindzege in de BinckBank Tour is voor Matej Mohoric. De Sloveen houdt in de eindstand vier seconden over op Matthews. Greg Van Avermaet eindigt op plaats 6 in het eindklassement.