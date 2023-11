Nog in Aalst heeft de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid actie gevoerd tegen de afschaffing van 102 bushaltes in de ajuinstad. De partij is te weten gekomen dat meer dan honderd haltes vanaf 6 januari volgend jaar zullen verdwijnen. Onder meer in het Wijngaardveld en het industrieterrein in Erembodegem verdwijnen alle bushaltes. Onbegrijpelijk volgens de partij, want heel wat Aalstenaars gebruiken het openbaar vervoer net om naar hun werk te gaan. Ook de haltes in de Arendwijk, op Mijlbeek en de Zandberg delen in de klappen. PVDA vraagt om de bushaltes toch te behouden én nog meer te investeren in het openbaar vervoer.