Het is nog steeds niet duidelijk wie de auto in de Wilhelmietenlaan in Beveren in lichterlaaie heeft gezet. Ook naar de motieven achter de brandstichting is het voorlopig nog gissen. In de nacht van woensdag op donderdag werd het voertuig opzettelijk in brand gestoken. Dat ging gepaard met luide knallen. In de straat heerst sindsdien een gespannen sfeer.