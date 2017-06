Sint-Niklase zomer krijgt extra glans door 800 jarig bestaan

Op verschillende plaatsen in onze streek is vandaag, op Hemelvaartdag, Rerum Novarum gevierd. Dat is de verjaardag van de gelijknamige pauselijke encycliek, die een belangrijke rol speelde in het ontstaan van de christelijke arbeiders-beweging. Rerum Novarum is dan ook zowat de katholieke tegenhanger van de socialistische 1 mei-viering. Ook in Bazel bij Kruibeke was er een viering. En naast de kerk staat daar het standbeeld van Jozef Cardijn, de stichter van de KAJ, de Katholieke Arbeiders Jeugd.