Sint-Niklase vuile bussen mogen Antwerpen niet binnen, ze gaan naar Aalst

Aan de Mechelsesteenweg in Dendermonde ging dinsdagavond een lichte vrachtwagen van de rijweg af en botste op een huisgevel. Vermoedelijk is de Poolse chauffeur onwel geworden. De man zat gekneld in zijn stuurcabine en diende door de brandweer van Dendermonde te worden bevrijd. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen van een arts van het MUG-team van het Sint-Blasiusziekenhuis en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De man is zwaargewond maar niet in levensgevaar. Door het ongeval was er een rijstrook afgesloten op de drukke Mechelsesteenweg en dat zorgde in de avondspits in de richting van Baasrode voor een aanzienlijke file, al vanaf de Scheldebrug. De brandweer van Dendermonde diende een stuk van de gevel en de toegangsdeur van de aangereden woning met platen te dichten.