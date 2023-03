Sint-Niklase veetelers krijgen Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns over de vloer

Onze streek heeft er een sterrenrestaurant bij. De Bakermat in Ninove kreeg vanmiddag te horen bij Michelin in de prijzen te zijn vallen. Daarmee stijgt het totale aantal sterrenrestaurants in onze streek naar acht. Vorig jaar waren Fleur de Lin in Zele en Sense in Waasmunster de nieuwkomers met één ster. De andere restaurants, ook allemaal één ster, zijn Hofke van Bazel in Bazel, 't Korennaer in Nieuwkerken, Kelderman en 'T Overhamme in Aalst, en Libertine in Erpe-Mere.