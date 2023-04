Sint-Niklase scholen maken jongeren en hun ouders warm voor duaal leren

Containerbehandelaar PSA wil meer jongeren warm krijgen voor een opleiding in een STEM-richting, een opleiding dus die hen voorbereidt op een meer technisch, technologisch of wetenschappelijk beroep. Want daar zit, zoals bekend, heel wat toekomst in. Jongeren die denken dat zo een beroep, bijvoorbeeld in een containtererminal in de Waaslandhaven, wel iets voor hen zou kunnen zijn, die mochten er vandaag al eens kennis mee maken.