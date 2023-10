Sint-Niklase Roma-gemeenschap na gesprek met Rousseau: "Excuses waren oprecht, en zijn aanvaard"

De provinciale domeinen met zwemwater in Oost-Vlaanderen blikken terug op een goede zomer. Dat is voor een groot deel te danken aan het nieuwe zwemreglement, dat goed wordt opgevolgd, zegt het provinciebestuur. Hoewel het een echte kwakkelzomer was, trokken veel mensen naar de provinciale domeinen op zoek naar wat verkoeling. Van juni tot september ontvingen ze daar in totaal net geen 273.000 bezoekers. Dat is iets minder dan het jaar voordien. Vanaf 1 juni was ook het nieuwe zwemreglement van kracht, met onder meer een verplichte identiteitscontrole vanaf 12 jaar en aangepaste kledijvoorschriften. Bezoekers die de regels overtreden of overlast bezorgen kunnen een tijdelijk toegangsverbod krijgen. In totaal werden er over de vier domeinen heen 80 toegangsverboden toegekend. De meeste voor 1 week of 1 maand, en slechts één voor de periode van een jaar, en dat vanwege agressie tegenover het personeel.