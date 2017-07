Sint-Niklase OCMW-keukens laten in de potten kijken, en FAVV ziet dat het goed is

In Hulst, net over de grens in Nederland, maken ze zich op voor een druk weekend. Want heel wat Vlamingen zullen er morgen komen shoppen. De toeristen komen niet om kleren of om schoenen, maar om geneesmiddelen. Sommige producten zoals neussprays en paracetamol zijn vele malen goedkoper in Nederland. Het prijsverschil is zelfs zo groot dat er bussen worden ingelegd. In Hulst spreken ze van een nieuwe trend: apothekerstoerisme.