Sint-Niklase leerlingen maken kennis met fietsbrugproject Vijfstraten

Dan maken we nu kennis met Sam, een meisje van 13 uit Herzele met het syndroom van Down. En vanaf vandaag leert iedereen haar kennen als het uithangbord van inclusief onderwijs. Sam zit in het eerste middelbaar op het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Zottegem en volgt de lessen zoals alle andere jongens en meisjes van haar leeftijd. In de klas wordt ze bijgestaan door haar buddy Kethana en een team van zorgleerkrachten. Haar leven is in een documentaire gegoten. Met deze film wil de vzw GRIP een correct beeld schetsen over inclusief onderwijs en andere scholen stimuleren om mee te stappen in zo'n project.