Sint-Niklase hobby-bierbrouwers belanden in Europese competitie op tv

Het Donkmeer is binnenkort misschien weer een attractie rijker. Want de vzw Durme heeft samen met het Agentschap voor Natuur & Bos en de Vlaamse Landmaatschappij een kunstnest voor de visarend gebouwd aan het Berlaarse meer. De roofvogel is de laatste jaren steeds meer en meer te zien in Europa en dus ook in onze regio. Het kunstnest is één van de initiatieven om bijzondere diersoorten aan te trekken in en rond het Donkmeer.