Sint-Niklase Heyerdahl-leefschool zit in het nieuw: "Gegroeid van 36 naar 155 kinderen"

In Sint-Niklaas is gisteren het nieuwe schoolgebouw van de Go! Leefschool Heyerdahl in de Clementwijk feestelijk geopend. De school is een leefschool en richt zich voornamelijk op het welbevinden van het kind. Zo werken ze met leefgroepen per graad. Het vorige gebouw bestond uit containers en de school barstte met 155 kinderen uit haar voegen. Het nieuwe gebouw is helemaal aangepast aan de aanpak van de school.