Sint-Niklase Grace, ex-winnares The Voice, wil naar Eurovisiesongfestival, morgen finale

Morgenavond weten we wie ons land mag vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Bazel. Enkele streekgenoten maken nog altijd kans. Gisteren hebben we u al kennis laten maken met Mentissa uit Denderleeuw. Vandaag is het de beurt aan die andere zangeres, Grace uit Sint-Niklaas. Zij is 22 en won vier jaar geleden nog The Voice van Vlaanderen. Met haar nummer Pull Up hoopt ze nu op het grootste podium ter wereld te mogen staan.