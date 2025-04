Sint-Niklase gemeenteraad keurt verkavelingsplan voor bouwproject Lindepark goed, ondanks protest

Het was trouwens een drukke gemeenteraad in de ballonstad. Er werd ook groen licht gegeven voor de eerste stap in het Lindepark-project aan de Antwerpse Steenweg en Lindenstraat. Een projectintwikkelaar wil daar 226 appartementen bouwen in gebouwen tot acht verdiepingen hoog, midden in een woonwijk, en dat op de plek van een bos van 14.000 vierkante meter. Dat bos wordt gezien als ecologisch waardevol. Ondanks protest van natuurverenigingen en het lokale actiecomité, én zorgen over de verkeersdrukte, ging de gemeenteraad toch akkoord met de plannen. Het actiecomité Natuurplek Lindenstraat zet alvast de strijd voort.