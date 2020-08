Bij een gaslek aan de Vlasmarkt in Dendermonde is vanmiddag een vijftigtal arbeiders geëvacueerd. Een arbeider had er bij werken in de abdij per ongeluk een gasleiding opengeslepen. Daardoor kon er veel gas ontsnappen. De brandweer van Dendermonde kwam meteen massaal ter plaatse. Alle arbeiders moesten de werf meteen verlaten tot het lek weer gedicht was. Uiteindelijk was de Vlasmarkt een uur lang afgesloten voor alle verkeer. Ook Fluvius kwam ter plaatse om de situatie te herstellen.