Sint-Niklase cafébaas wil coke voor eens en voor altijd uit toiletten bannen: "Doe je plicht, neusje dicht"

De Sint-Niklase cafébaas en kersvers gemeenteraadslid voor Vooruit Steve Vonck bindt de strijd aan met cocaïnegebruikers. "Doe je plicht, neusje dicht", die boodschap krijg je te zien wanneer je naar het toilet gaat in zijn Café Hemelrijk op de Grote Markt. Een ludieke actie om de mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en dus géén cocaïne te gebruiken in de wc-hokjes. Dat steeds meer mensen aan het snuiven gaan, zag u eerder al in ons nieuws. Vooral in de streek rond de Antwerpse haven en dus ook het Waasland is de problematiek de laatste jaren toegenomen. Daar zit de internationale drugshandel natuurlijk voor iets tussen. Ook Vonck wordt er als caféuitbater steeds vaker mee geconfronteerd. Cocaïne is een bedreiging voor onze maatschappij, vindt het gemeenteraadslid. Met zijn campagne hoopt hij dan ook zijn steentje bij te dragen in de strijd tegen drugs.