Sint-Niklase beiaardier lanceert een 'Hoovercarillon' in de Vlaamse provinciehoofdsteden

Nog in Dendermonde heeft het stadsbestuur de jaarlijkse reuzenommegang Katuit geannuleerd. Die stond gepland op 27 augustus, maar het coronavirus gooit dus roet in het eten. Net als het Ros Beiaard blijven de gildenreuzen Indiaan, Mars en Goliath daarom dit jaar in hun kot. Ook andere grote evenementen zoals het muziekfestival Vlaanderen Feest en Jazz in het Park worden geschrapt. De stad gaat op zoek naar alternatieven, zoals beiaardconcerten of rondritten. Of en wanneer kleinere evenementen mogen doorgaan, is nog niet duidelijk. Maar het stadsbestuur roept organisatoren op om hun eigen evenement kritisch te beoordelen.