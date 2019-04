Sint-Niklase bedrijf Niko krijgt koninklijk bezoek!

Wat is er toch aan de hand in de Kattestraat, de hippe winkelstraat in het centrum van Aalst. Maar liefst zeventien panden staan er momenteel leeg of te huur. Een goed jaar geleden waren er dat nog maar twee. Zijn het de hogere huurprijzen of speelt toeval een rol? Een echte verklaring hebben ze in Aalst niet. Om het probleem aan te pakken slaan de handelaars en de stad nu de handen in elkaar.