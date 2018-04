Sint-Niklase band Hooverphonic heeft nieuwe zangeres

De Buren, sinds kort een 100% dochterbedrijf van de uitgeversgroep Mediahuis, en de Oost-Vlaamse Reclameregie creëren samen een joint-venture voor de exploitatie van de regionale tv-zenders AVS en TV Oost. Beide partijen ondertekenden hierover recent een principeakkoord. De Buren bezit de exploitatierechten van TV Oost. De Oost-Vlaamse Reclameregie is de exploitatiemaatschappij van de regionale zender AVS. De Buren en de Oost-Vlaamse Reclameregie sluiten een strategisch partnership waarbinnen beide partners nauw zullen gaan samenwerken en bouwen aan de verdere groei en digitale transformatie van de regionale tv-zenders AVS en TV Oost. Hierbij zal worden ingezet op het vinden van mogelijke synergieën, zowel productioneel als commercieel. Mediahuis, dat via de krant Het Nieuwsblad/De Gentenaar al een sterke positie in Oost-Vlaanderen bekleedt, geeft hiermee aan dat het gelooft en vertrouwt in de toekomst van regionale nieuwsmedia en verder wil inzetten op zijn lokale verankering. Dominic Stas, Director Regionale Nieuwsmedia Mediahuis: “Mediahuis gelooft in de kracht van regionale media en bovendien zien we regionale televisie als een potentiële groeimarkt. Om die reden willen we onze positie in deze markt dan ook gaan versterken. Bovendien zullen we de expertise die Mediahuis heeft ontwikkeld met de digitale transformatie van zijn nieuwsmerken, ook volop kunnen aanwenden voor de verdere digitale groei van zowel AVS als TV Oost.” Ilse De Coninck, zaakvoerder Oost-Vlaamse Reclameregie: “Als commerciële regie zijn wij continu op zoek naar partnerships en groeimarkten die ons marktaandeel in de regio kunnen verzekeren en verder laten groeien. De samenwerking met De Buren, die zal leiden tot één commerciële aanpak voor AVS en TV Oost richting de Oost-Vlaamse markt, is dan ook een belangrijke stap. Bovendien kijken Mediahuis en de Oost-Vlaamse Reclameregie terug op een jarenlange succesvolle samenwerking voor tal van lokale evenementen zoals onder meer De Strafste Gentenaar.” De RVB van de vzw TV Oost benadrukt dat deze intentieverklaring een eerste stap is op weg naar een doorgedreven samenwerking tussen de twee vzw’s, om zo tot een mooie kwaliteitsvolle Oost -Vlaamse televisie te komen, met respect voor de regionale verschillen. De vzw AVS is ervan overtuigd dat, gezien regionale en nationale nieuwsmerken hun zwaartepunt deels verleggen naar digitale nieuwe media, een sterk partnership met een ervaren partner zoals Mediahuis/De Buren alle perspectieven biedt om dit in Oost-Vlaanderen ten volle te realiseren. Na de finale ondertekening van het akkoord zal de nieuwe joint-venture worden gevormd door medewerkers van zowel De Buren als de Oost-Vlaamse Reclameregie.