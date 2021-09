Sint-Niklase ballonnen gaan vanop geheime locatie de lucht in: "We missen de Grote Markt"

Wie in het Waasland woont, ziet ze misschien vliegen. En wees gerust, dan heb ik het over heteluchtballonnen. Het is de laatste vlucht van het Sint-Niklase ballonfestival. Een corona editie, want opstijgen vanop de Grote Markt zit er dit jaar niet in. Een grote teleurstelling voor velen, maar de ballonvaarders zijn wel tevreden dat ze weer met zo velen samen kunnen opstijgen. Wij vlogen vanochtend mee in de special shape baby luchtballon.