Sint-Niklase autohandelaar in Chinese elektrische voertuigen komt met opmerkelijke sticker voor Tesla-bestuurders

En dan een opmerkelijke marketingstunt van autohandelaar Imacar uit Sint-Niklaas. De verdeler van onder andere Chinese elektrische voertuigen heeft op een ludieke manier de bestuurders van Tesla in het vizier genomen. Met deze sticker met opschrift 'I bought this before Elon went crazy' wil de autoverdeler de aandacht vestigen op de eigen merken. Met een knipoog natuurlijk naar de recente geopolitieke spanningen. Zelf verkoopt Imacar geen Tesla's, en de onderlinge concurrentie tussen de verschillende elektrische auto's wordt steeds groter. Maar het is zeker niet de bedoeling om antireclame te maken.