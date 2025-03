Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas vanaf 28 maart weer volledig toegankelijk

In Sint-Gillis-Waas zijn de werken in de Sint-Niklaasstraat na goed anderhalf jaar afgerond. De straat zal vrijdagavond vanaf zes uur opnieuw opengaan voor het verkeer. Na een lang traject van zowel wegen- als nuts- en rioleringswerken is de verbindingsbaan tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas nu sneller klaar dan verwacht. Vanaf dinsdag 1 april zullen ook de bussen van De Lijn weer door de straat kunnen rijden. Ook parkeren langsheen de baan moet opnieuw mogelijk worden, maar de daartoe bestemde vakken moeten wel nog worden uitgetekend. De feestelijke opening van de straat vindt plaats op zaterdag 26 april.