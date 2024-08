Op de Grote Markt in Sint-Niklaas zijn vanavond witte ballonnen opgelaten tegen zinloos geweld. Aanleiding was de steekpartij vorige week woensdag. Drie jongeren raakten toen gewond nadat een minderjarige van 17 hen neerstak. Die voelde zich bedreigd na een discussie over geld. De jongeren zijn intussen aan de beterhand maar hun Romafamilie en vrienden wilden vanavond een boodschap meegeven. Stop het geweld en praat met mekaar om problemen op te lossen.

Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws!