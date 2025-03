Sint-Niklaas wil huurcontract met voetbalclub SKN ontbinden: "Weinig vertrouwen in goede afloop"

In Sint-Niklaas wil het stadsbestuur de huurovereenkomst met voetbalclub SKN Sint-Niklaas verbreken. De club huurt het veld en nog vijf andere terreinen van de stad, maar de club heeft daar al lang niet meer voor betaald. Via de vrederechter wil de stad de infrastructuur zelf weer in handen krijgen. En als dat lukt, dan wil het bestuur op zoek gaan naar nieuwe mensen voor de club. Want vertrouwen in de nieuwe grote man, de Nederlander Carlos Tavares de Barros, dat is er niet.