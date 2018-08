Sint-Niklaas: Vrouw en 2 kinderen van voetpad gemaaid, kind (5) overlijdt

In Sint-Niklaas is rond kwart na vier een autobestuurder ingereden op een vrouw en twee kinderen op het voetpad. Alle slachtoffers werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Eén kind is aan zijn verwondingen overleden. Dat is zopas bevestigd door het parket. De aanrijding gebeurde rond kwart na vier op de Antwerpse Steenweg, vlakbij de supermarkt Lidl. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar een auto is wellicht van zijn baan afgeweken en reed de drie personen aan op het voetpad. In de auto zaten drie mannen, die zouden volgens getuigen vlak na de crash te voet gevlucht zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Ook het labo en het parket komen ter plaatse. De bussen van De Lijn worden omgeleid en de plaats van het ongeval is afgezet.