Sint-Niklaas: vrachtwagen komt in berm terecht op afrit E17

Op het klaverblad in Sint-Niklaas is gisteravond een vrachtwagen in de berm terechtgekomen. De bestuurder kwam van de E17 uit de richting van Gent en had de afrit Sint-Niklaas-Centrum genomen, maar daar liep het mis. De bestuurder verklaarde dat hij moest remmen voor een auto die erg traag reed, waardoor de vrachtwagen begon te slippen en links in de berm belandde. Daarbij werd ook een verlichtingspaal geraakt. De zeecontainer die de truck vervoerde, was gelukkig leeg. Ook de brandstoftanks bleven intact. De schade was wel aanzienlijk. De bestuurder raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Om de vrachtwagen te takelen, was de afrit een tijdlang afgesloten voor het verkeer.