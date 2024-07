Sint-Niklaas: Vrachtwagen belandt op flank op E17

Op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas is gisteravond een kleine vrachtwagen gekanteld. De chauffeur verklaarde dat hij in slaap was gevallen achter het stuur. Het voertuig week daardoor van de rijbaan af en ramde de betonnen jersey. Daardoor begon de vrachtwagen te slingeren om uiteindelijk te kantelen. Gelukkig kwam hij op de pechstrook tot stilstand. De bestuurder kon op eigen kracht uit zijn cabine ontkomen en raakte lichtgewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.