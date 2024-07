Sint-Niklaas: Uitslaande brand legt meerdere garages in de as, ook asbest vrijgekomen

In Sint-Niklaas heeft vanochtend een zware brand gewoed in een complex met garageboxen aan de Antwerpsesteenweg. Mogelijk gaat het om kwaad opzet. De brand werd rond 4 uur opgemerkt door buurtbewoners nadat ze verschillende knallen hoorden. Toen politie en brandweer aankwamen, ging het om een uitslaande brand die ook veel rook veroorzaakte. De brandweer slaagde er in om het vuur snel onder controle te krijgen, maar moest wel nog lang nablussen. Drie garages werden in de as gelegd. Er kwam ook asbest vrij bij de brand. Er wordt nu bekeken hoe groot de verontreiniging is. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de aanslag in de Dokter Van Raemdonckstraat.