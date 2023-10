Sint-Niklaas: tachtiger overleden na fietsongeval

De man die op 12 augustus zwaar ten val kwam met z'n fiets in Sint-Niklaas, is na twee maanden coma overleden. De bejaarde man was samen met zijn vrouw aan het fietsen in de Bellestraat. De tachtiger wou zijn vrouw inhalen, maar haakte daardoor in haar stuur. De man droeg geen helm en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij heeft twee maanden in coma gelegen, maar is nu toch overleden aan zijn verwondingen.