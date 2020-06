Op de Brusselsesteenweg in Meerbeke, bij Ninove, is een fietser zwaargewond geraakt na een aanrijding. Het ongeval gebeurde gisteravond. De fietser wilde de drukke gewestweg oversteken. Een auto die richting het centrum van Ninove reed kon de fietser niet meer ontwijken. De man werd opgeschept en belandde op de voorruit van de auto. De klap was zo hevig dat de fiets doormidden brak. De MUG kwam ter plaatse en het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De gewestweg werd gedeeltelijk afgesloten, maar de hinder was beperkt.