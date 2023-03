Sint-Niklaas schakelt met 'terrasplan' versnelling hoger om het verlaten Sint-Nicolaasplein nieuw leven in te blazen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brasserie aan de molen in Doel geweigerd. Het gemeentebestuur van Beveren heeft grootse plannen met de molen. Maar niet iedereen is er akkoord mee. Er kwamen verschillende bezwaren binnen. Onder andere van het Agentschap Onroerend Erfgoed, van het departement Omgeving, Molenzorg en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Het provinciebestuur volgt die bezwaren. Het project is te groots. Het zou ervoor zorgen dat de molen zijn rol als baken aan de dijk verliest. De deputatie wil nu dat er eerst een globaal plan wordt opgemaakt. Het gemeentebestuur van Beveren is niet akkoord met deze gang van zaken en kondigt aan in beroep te gaan. Oppositiepartij Beveren 2020 betreurt dat de gemeente geen bescheiden renovatie wil. De partij vraagt in tussentijd een pop-up zomerbar op die locatie.