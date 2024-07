Sint-Niklaas pakt patsergedrag strenger aan: auto minstens 72 uur in beslag genomen

De politie van Sint-Niklaas zal harder optreden tegen patsergedrag. Het politiereglement is verstrengd. Zeker in de zomermaanden zien we het vaker, snel optrekken, knalpottereur en gevaarlijk rijgedrag... Op die manier verstoren patsers de openbare orde. Tot nu kon de politie van Sint-Niklaas enkel een boete opleggen als de patsers onveilige situaties veroorzaakten. Maar nu wordt de wagen ook in beslag genomen. En dat minstens voor 72 uur. Maar dat kan tot zes maanden oplopen bij zwaardere feiten.