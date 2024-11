In Sint-Niklaas is het nieuwe circulaire centrum 'Cocon' geopend. Ondernemers en organisaties leggen daar de focus op circulaire en duurzame economie. Ze zijn gevestigd in de oude, verlaten gebouwen van metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman. De stad kocht de site vijf jaar geleden aan. Ook de renovatie gebeurde volledig met herbruikbare en gerecycleerde materialen.