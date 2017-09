En nog in Sinaai op de Dries is het openluchtspektakel 'Sinay 1798' in première gegaan. Ook naar aanleiding van de 800ste verjaardag van het dorp trouwens. In het theaterstuk brengen meer dan 70 acteurs en figuranten Sinaai terug naar de tijd van de Boerenkrijg en de Franse onderdrukking. De in totaal zeven voorstellingen waren in geen tijd uitverkocht.