Economie Sint-Niklaas: Nieuw distributiecentrum van natuurproducten moet extra jobs opleveren

Een grote verdeler van natuurproducten heeft gisteravond in Sint-Niklaas een nieuw distributiecentrum van 8000 vierkante meter in gebruik genomen. Het gaat om het bedrijf Hygiena. Het nieuwe distributiecentrum ligt in het Europark-Zuid. De markt van de glutenvrije, natuur- en dieetproducten is booming business. Het oude distributiecentrum aan het Oostjachtpark is te klein geworden, en daarom is het familiebedrijf verhuisd. Bij Hygiena werken nu 25 mensen. Het bedrijf denkt dat het aantal jobs binnen de vijf jaar zal verdubbelen.