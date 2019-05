Sint-Niklaas: Negatief advies voor bedrijf dat asbest wil opslaan

WaseGolf, dat is de golfclub in Sint-Gillis-Waas, heeft een erfpacht-overeenkomst voor 27 jaar gesloten met intercommunale Interwaas om 10 extra hectare golfterrein te kunnen aanleggen. Het gaat om een gebied van Interwaas aan de Kattestraat. Daarmee zal het terrein in totaal meer dan 25 hectare groot worden, en 9 holes in plaats van 6 tellen. De uitbreiding zal wel pas in 2023 rond zijn, nadat alle vergunningen in orde zijn. De uitbreiding is meer dan welkom, zeggen ze bij WaseGolf. Want de golfsport barst uit zijn voegen in het waasland. De club heeft na 2 jaar al meer dan 400 leden.