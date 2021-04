Sint-Niklaas: Motorrijder komt om het leven na botsing tegen pick-up

Bij een zwaar verkeersongeval op de Dendermondse Steenweg in Sint-Niklaas is zondag in de vooravond een man om het leven gekomen. Het slachtoffer reed met zijn motor in de richting van het stadscentrum en botste tegen een pick-up. De pick-up reed op dat moment achterwaarts van de oprit. De klap was enorm. De hulpdiensten probeerden de motorrijder nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plaatse. De bestuurder van de pick-up verkeerde in shock. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang in beide richtingen afgesloten.