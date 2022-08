Sint-Niklaas meet hitte op marktplein: "Nieuwe Grote Markt moet ook stuk koeler worden"

De vestiging van fastfoodketen McDonalds in Dendermonde is gisteravond een tijdlang geëvacueerd geweest. Personeel hoorde rond negen uur plots een vreemd geluid uit de kelder. Daar was een lek ontstaan in een CO2-tank. De hulpdiensten werden meteen opgebeld, en die besliste het gebouw te ontruimen. Tientallen klanten en personeelsleden werden naar de parking vlak naast het gebouw gebracht. Het lek in de tank kon snel worden gedicht, maar het gebouw moest wel grondig worden verlucht vooraleer iedereen weer naar binnen kon. Eén personeelslid werd preventief naar het ziekenhuis gebracht omdat ze een tijdje boven de CO2-tank had gehangen.