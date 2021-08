Sint-Niklaas: man die ander vaccin eist even de cel in

Na Wetteren en Lokeren krijgt nu ook Sint-Niklaas een fibernetwerk. Dat is een supersnelle internetverbinding met glasvezel. In de eerste fase gaat het om een potentieel van 9.000 glasvezel-aansluitingen in de rand van de ballonstad. Daarna volgen mogelijk nog zo’n 17.000 aansluitingen. De komende weken bekijkt de firma Fiberklaar hoe ze de Sint-Niklase gezinnen kunnen aansluiten op het glasvezelnetwerk. De eigenlijke aanleg zal vermoedelijk kunnen starten in september. De aansluiting zelf is volledig gratis. Zo'n aansluiting met glasvezel zou veel stabieler en sneller zijn dan de internet-verbindingen die we nu kennen.