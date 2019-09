Sint-Niklaas maakt zich klaar voor drie dagen Vredefeesten

In Dendermonde heeft het Ros Beiaardcomité 5 geldig ingediende kandidaturen ontvangen, in de zoektocht naar de Vier Heemskinderen voor de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020. In juni 2019 had het comité de officiële oproep gelanceerd. Dendermondse gezinnen, die menen dat hun vier zonen in aanmerking komen als nieuwe Heemskinderen, konden tot 1 september 2019 hun kandidatuur per aangetekende brief indienen. Omwille van de privacy worden op dit moment nog geen namen van kandidaten bekendgemaakt. Aan de betrokken gezinnen wordt nu de formele toestemming gevraagd om het rijksregister te mogen raadplegen, zodat het Ros Beiaardcomité elk van de ingekomen kandidaturen kan toetsen aan de gestelde selectiecriteria. Zo moeten de Vier Heemskinderen bijvoorbeeld vier broers zijn, die elkaar opvolgen in leeftijd zonder onderbreking door de geboorte van een meisje. In de loop van het najaar, wanneer het onderzoek afgelopen is en het Ros Beiaardcomité officieel kennis heeft kunnen nemen van de toetsing aan alle selectiecriteria, zal het comité overgaan tot de aanduiding van de nieuwe Heemskinderen.