Sint-Niklaas maakt bus tussen Waasland Shopping en stadscentrum 1 jaar gratis

In Sint-Niklaas kan je vanaf vandaag één jaar lang gratis de bus nemen tussen Waasland Shopping en het stadscentrum. Tot kort betaalde je een euro voor die rit. Het stadsbestuur voert deze nieuwe regeling in om het stadscentrum bereikbaarder te maken. En meer auto's uit het centrum te houden. Het moet de mensen ook aanmoedigen om aan de rand van de stad te parkeren. Het ticket is geldig voor een heen- en terugrit vanaf het Hoppinpunt aan Waasland Shopping, op alle lijnen die vertrekken aan perron 2. Reizigers moeten wel het gratis ticket aanvragen via de app of website van De Lijn.