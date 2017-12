Nieuws Sint-Niklaas maakt 420.000 euro vrij om leeflonen te doen stijgen

De stad Sint-Niklaas gaat jaarlijks 420.000 euro extra vrijmaken om het steunsysteem te hervormen. In de praktijk merkt het OCMW dat het leefloon en andere aanvullende uitkeringen vaak onvoldoende zijn om menswaardig van te kunnen leven. De uitkeringen zullen dus opgetrokken worden. Met deze maatregel wil het OCMW vermijden dat mensen in de schulden geraken doordat ze hun huur of energiefactuur niet kunnen betalen. Daarnaast blijft het OCMW ook inzetten op de activering van werklozen.