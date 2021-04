Sint-Niklaas maakt 20.000 euro vrij in 'jongerenbegroting' om het gemoed van de jeugd bij te spijkeren

Het aantal ziekenhuisopnames op de COVID-afdelingen is de voorbij week onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande week. Er liggen in ons land in totaal nog altijd zowat 3.075 patiënten in het ziekenhuis, van wie 933 op intensieve zorg. 190 van hen liggen in de ziekenhuizen in onze streek, dat zijn er 4 minder dan gisteren. De grootste daling zien we in de Aalsterse ziekenhuizen, daar zijn nu 78 bedden ingenomen op de COVID-afdelingen, dat zijn er 4 minder dan gisteren. 31 van hen liggen op Intensieve Zorg, dat is wel een lichte stijging. Ook in het AZ Nikolaas neemt het aantal coronapatiënten die intensieve verzorging nodig hebben nog toe, tot 18, twee meer dan gisteren. In totaal stijgt de druk op de Intensieve Zorg met 3, tot 63 ingenomen bedden in onze streek.