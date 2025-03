Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster onderzoeken mogelijkheid om één politiezone te vormen

Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster willen de mogelijkheid onderzoeken om samen één politiezone te vormen. De lokale politie van Sint-Niklaas is momenteel een ééngemeentezone. Die van Lokeren ook, al is die dit jaar samengesmolten met Moerbeke-Waas. En Waasmunster vormt tot nu toe samen met Hamme één politiezone. Het doel van de mogelijke fusie is om een nog een betere dienstverlening te kunnen verkrijgen. Verder zal de capaciteit van de wijkpolitie toenemen en wil men de beschikbaarheid van de interventies verhogen. Het zou de bedoeling zijn om alle plaatselijke commissariaten te behouden. Hoe haalbaar de fusie is, zal worden bekeken door de eigen politiediensten en de federale diensten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. De fusie zou ten vroegste ingaan in 2029. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 uur.