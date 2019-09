Sint-Niklaas krijgt op 17 november zijn eigen 'city trail', de Sint-Niklaas Run

Sint-Niklaas krijgt er, naast de Ballonloop, een tweede stadsloop bij: de Sint-Niklaasrun. En die zal, u raadt het al, plaatsvinden op de Dag Van de Sint op 17 november. In de namiddag is er een gekke pietenloop voor de allerjongsten, en ’s ochtends is er, naar het voorbeeld van gelijkaardige cityruns in Aalst en Lokeren, een tocht van 5 of 10 kilometer, waarbij je ook door heel wat gebouwen kan lopen.